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    Под Донецком взорвался склад боеприпасов

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    Под Донецком взорвался склад боеприпасов

    Под Донецком взорвался склад боеприпасов

    На военных складах близ украинского села Малоянисоль (36 км от Мариуполя) прогремели взрывы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции Украины по региону.

    Из сообщения национальной полиции: «Несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремелооколо 16:20. После взрывов практически сразу начался пожар».

    Как отмечает ТАСС, место происшествия оцеплено силовиками, последствия пожара ликвидируют экстренные службы.

    Известно, что склады относятся к одной из местных воинских частей. Информации о пострадавших не поступало.

    Ранее Минобороны Украины сообщило о возгорании на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. Отмечалось, что была произведена эвакуация личного состава. По данным военного ведомства, огонь на территорию части перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля.

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