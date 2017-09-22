Под Донецком взорвался склад боеприпасов

На военных складах близ украинского села Малоянисоль (36 км от Мариуполя) прогремели взрывы. Об этом сообщает
пресс-служба главного управления национальной полиции Украины по региону.
Из сообщения национальной полиции: «Несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремелооколо 16:20. После взрывов практически сразу начался пожар».
Как отмечает ТАСС, место происшествия оцеплено силовиками, последствия пожара ликвидируют экстренные службы.
Известно, что склады относятся к одной из местных воинских частей. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны Украины сообщило о возгорании на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. Отмечалось, что была произведена эвакуация личного состава. По данным военного ведомства, огонь на территорию части перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля.
Как отмечает ТАСС, место происшествия оцеплено силовиками, последствия пожара ликвидируют экстренные службы.
Известно, что склады относятся к одной из местных воинских частей. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны Украины сообщило о возгорании на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. Отмечалось, что была произведена эвакуация личного состава. По данным военного ведомства, огонь на территорию части перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля.
Комментарии