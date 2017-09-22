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    Питерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке. Санкт-Петербург, дети и подростки, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке

    Питерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке

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    Питерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке

    Питерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке

      В соцсетях и правоохранительных органах обсуждают инцидент в ТЦ, где вместо мультфильмов на экранах возникло видео для взрослых.

      Полиция проводит проверку по факту скандала в одном из торговых центров Петербурга, где посетителям показали видео для взрослых. Ролик пикантного содержания захватил эфир, вытеснив с экранов привычные мультфильмы и музыкальные клипы.

      Непристойные кадры транслировали в течение четырех минут. Однако и этого оказалось достаточно. Выходка возмутила родителей, вместе с детьми катавшимися на ледовой площадке.

      Видеозаписи и фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. В самом ТРЦ представителям прессы подтвердили информацию о случившемся, но от подробных комментариев отказались.

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