Питерская полиция проводит проверку после демонстрации порно на детском катке

В соцсетях и правоохранительных органах обсуждают инцидент в ТЦ, где вместо мультфильмов на экранах возникло видео для взрослых.
Полиция проводит проверку по факту скандала в одном из торговых центров Петербурга, где посетителям показали видео для взрослых. Ролик пикантного содержания захватил эфир, вытеснив с экранов привычные мультфильмы и музыкальные клипы.
Непристойные кадры транслировали в течение четырех минут. Однако и этого оказалось достаточно. Выходка возмутила родителей, вместе с детьми катавшимися на ледовой площадке.
Видеозаписи и фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. В самом ТРЦ представителям прессы подтвердили информацию о случившемся, но от подробных комментариев отказались.
Непристойные кадры транслировали в течение четырех минут. Однако и этого оказалось достаточно. Выходка возмутила родителей, вместе с детьми катавшимися на ледовой площадке.
Видеозаписи и фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. В самом ТРЦ представителям прессы подтвердили информацию о случившемся, но от подробных комментариев отказались.
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