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    В Петербурге создается международный центр для горно-технических специалистов. Санкт-Петербург, вузы, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге создается международный центр для горно-технических специалистов

    В Петербурге создается международный центр для горно-технических специалистов

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    В Петербурге создается международный центр для горно-технических специалистов

    В Петербурге создается международный центр для <nobr>горно-технических</nobr> специалистов

      На Международном совете ректоров, который провели в Горном университете на Васильевском острове, объявили о важной инициативе.

      Сегодня в Санкт-Петербурге собрались руководители 115 горно-технических вузов из 51 страны мира. В Горном университете прошел Международный совет ректоров. Основной вопрос повестки дня — унификация профильного образования.

      Россия уже давно является лидером в этой области и хочет на базе Горного объединить ведущие мировые университеты. Единый критерий знаний позволит выпускникам с меньшими проблемами трудоустраиваться после окончания вуза.

      Другой стратегической задачей станет распространение отечественных технологий на мировом рынке в горнодобывающей промышленности. Этому будет способствовать созданный центр компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

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