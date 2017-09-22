В Петербурге создается международный центр для горно-технических специалистов

На Международном совете ректоров, который провели в Горном университете на Васильевском острове, объявили о важной инициативе.

Сегодня в Санкт-Петербурге собрались руководители 115 горно-технических вузов из 51 страны мира. В Горном университете прошел Международный совет ректоров. Основной вопрос повестки дня — унификация профильного образования.



Россия уже давно является лидером в этой области и хочет на базе Горного объединить ведущие мировые университеты. Единый критерий знаний позволит выпускникам с меньшими проблемами трудоустраиваться после окончания вуза.



Другой стратегической задачей станет распространение отечественных технологий на мировом рынке в горнодобывающей промышленности. Этому будет способствовать созданный центр компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.