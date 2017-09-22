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    Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте». Telegram, Дуров Павел, Интернет, Санкт-Петербург, соцсети, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПавел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»

    Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»

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    Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»

    Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»

      Павел Дуров дал официальный комментарий по поводу громкой истории конфликта со своим коллегой Антоном Розенбергом, который в суде пытается оспорить свое увольнение из компании, создавшей мессенджер Telegram.

      Павел Дуров выступил с новым заявлением по поводу конфликта с программистом Антоном Розенбергом, обвинившим руководство ООО «Телеграф» в несправедливом увольнении. На этот раз историю бывшего сотрудника основатель «ВКонтакте» назвал сюрреалистичной.

      Дуров также разместил на своей странице пост гендиректора «Телеграфа» Александра Степанова. Тот в свою очередь раскрыл некоторые подробности спора Розенберга с братьями Дуровыми.

      По версии Степанова, еще до начала судебного разбирательства программисту предложили так называемый «золотой парашют» — компенсацию в размере 20 заработных плат, что равняется 4 миллионам рублей.

      Однако Розенберг на такие условия мирового соглашения не пошел. Он настаивал на выплате 30 миллионов и якобы угрожал предать огласке конфиденциальную информацию о деятельности компании.

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