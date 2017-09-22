Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»

Павел Дуров дал официальный комментарий по поводу громкой истории конфликта со своим коллегой Антоном Розенбергом, который в суде пытается оспорить свое увольнение из компании, создавшей мессенджер Telegram.
Павел Дуров выступил с новым заявлением по поводу конфликта с программистом Антоном Розенбергом, обвинившим руководство ООО «Телеграф» в несправедливом увольнении. На этот раз историю бывшего сотрудника основатель «ВКонтакте» назвал сюрреалистичной.
Дуров также разместил на своей странице пост гендиректора «Телеграфа» Александра Степанова. Тот в свою очередь раскрыл некоторые подробности спора Розенберга с братьями Дуровыми.
По версии Степанова, еще до начала судебного разбирательства программисту предложили так называемый «золотой парашют» — компенсацию в размере 20 заработных плат, что равняется 4 миллионам рублей.
Однако Розенберг на такие условия мирового соглашения не пошел. Он настаивал на выплате 30 миллионов и якобы угрожал предать огласке конфиденциальную информацию о деятельности компании.
Дуров также разместил на своей странице пост гендиректора «Телеграфа» Александра Степанова. Тот в свою очередь раскрыл некоторые подробности спора Розенберга с братьями Дуровыми.
По версии Степанова, еще до начала судебного разбирательства программисту предложили так называемый «золотой парашют» — компенсацию в размере 20 заработных плат, что равняется 4 миллионам рублей.
Однако Розенберг на такие условия мирового соглашения не пошел. Он настаивал на выплате 30 миллионов и якобы угрожал предать огласке конфиденциальную информацию о деятельности компании.
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