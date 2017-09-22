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    Младенец скончался на борту летевшего в Москву «Боинга»

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    Младенец скончался на борту летевшего в Москву «Боинга»

    Младенец скончался на борту летевшего в Москву «Боинга»

    Boeing 767 авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в Салехарде из-за резкого ухудшения состояния находившегося на борту младенца.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, диспетчеры разрешили прервать полет и совершить посадку в Салехарде, к трапу были вызваны реаниматологи и неонатологи.

    Собеседник агентства отметил, что ребенка не удалось спасти, несмотря на все принятые меры. Ему было менее суток от рождения.

    По данным источника, самолет выполнял рейс из Анадыря в Москву.

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