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    Петергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет. Санкт-Петербург, дети и подростки, младенцы, похищения людей, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет

    Петергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет

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    Петергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет

    Петергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет

      В Петербурге назначили наказание неоднократно судимой женщине за похищение грудного ребенка.

      Петродворцовый районный суд вынес приговор Наталье Фёдоровой, виновной в похищении ребенка. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в феврале в Петергофе. Тогда киднепперша увезла коляску с малышом из рекреации 416-й школы. Мама оставила младенца без присмотра, отправившись в класс за старшим ребенком.

      Преступление зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. В том числе благодаря этим кадрам похитительницу спустя полтора часа задержала полиция. Она успела добраться до станции метро «Автово».

      В итоге суд назначил Фёдоровой наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, это уже 15-я судимость в биографии Натальи Фёдоровой.

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