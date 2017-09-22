Петергофскую киднеппершу отправили в колонию на 7 лет

В Петербурге назначили наказание неоднократно судимой женщине за похищение грудного ребенка.
Петродворцовый районный суд вынес приговор Наталье Фёдоровой, виновной в похищении ребенка. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в феврале в Петергофе. Тогда киднепперша увезла коляску с малышом из рекреации 416-й школы. Мама оставила младенца без присмотра, отправившись в класс за старшим ребенком.
Преступление зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. В том числе благодаря этим кадрам похитительницу спустя полтора часа задержала полиция. Она успела добраться до станции метро «Автово».
В итоге суд назначил Фёдоровой наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, это уже 15-я судимость в биографии Натальи Фёдоровой.
Преступление зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. В том числе благодаря этим кадрам похитительницу спустя полтора часа задержала полиция. Она успела добраться до станции метро «Автово».
В итоге суд назначил Фёдоровой наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, это уже 15-я судимость в биографии Натальи Фёдоровой.
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