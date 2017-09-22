Испытания ледокола «Арктика» начнутся в 2018 году

В начале следующего года планируют начать швартовые испытания «Арктики» — головного ледокола проекта 22220.
Строительство «Арктики», которое ведется на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, находится на решающей стадии. Президент «Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что швартовые испытания ледокола запланированы на начало следующего года, передает „Интерфакс“».
На завод недавно была доставлена первая турбина для ледокола, а вторую рассчитывают получить в конце года.
Срок сдачи «Арктики» — ноябрь 2019 года. Этот ледокол — головной корабль проекта 22220, который призван сделать Северный морской путь более доступным.
Рахманов добавил, что сроки строительства и испытаний каждого последующего ледокола в серии будут сокращаться. По его мнению, продукция завода сможет конкурировать с предприятиями Южной Кореи, Китая и Японии.
Испытания первого серийного ледокола «Сибирь», корпус которого сегодня был спущен на воду, намерены начать через год после тестов «Арктики» — в начале 2019-го. Всего на Балтийском заводе в настоящее время ведется строительство трех ледоколов проекта 22220. Кроме «Арктики» и «Сибири», будет выпущен атомоход «Урал». Их оснастят двухреакторной энергетической установкой нового поколения РИТМ-200.
На завод недавно была доставлена первая турбина для ледокола, а вторую рассчитывают получить в конце года.
Срок сдачи «Арктики» — ноябрь 2019 года. Этот ледокол — головной корабль проекта 22220, который призван сделать Северный морской путь более доступным.
Рахманов добавил, что сроки строительства и испытаний каждого последующего ледокола в серии будут сокращаться. По его мнению, продукция завода сможет конкурировать с предприятиями Южной Кореи, Китая и Японии.
Испытания первого серийного ледокола «Сибирь», корпус которого сегодня был спущен на воду, намерены начать через год после тестов «Арктики» — в начале 2019-го. Всего на Балтийском заводе в настоящее время ведется строительство трех ледоколов проекта 22220. Кроме «Арктики» и «Сибири», будет выпущен атомоход «Урал». Их оснастят двухреакторной энергетической установкой нового поколения РИТМ-200.
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