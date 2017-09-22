Мастер сценографии и авангарда: в Петербурге отмечает 80-летие главный художник БДТ

В Петербурге с юбилеем народного художника РСФСР Эдуарда Кочергина.

Круглую дату главный художник БДТ отметит творческим вечером и персональной выставкой в Эрмитаже. На ней представят эскизы сценографий, фотографии, макеты. Всего почти 60 экспонатов.



В БДТ Эдуард Кочергин служит 45 лет. И за это время только с Георгием Товстоноговым он создал 30 спектаклей. Всего же на счету мастера оформление более 200 спектаклей в России и за рубежом.



Будучи прекрасным рисовальщиком, Кочергин создавал десятки рисунков по просьбе того же Евгения Лебедева, помогая артистам виртуозно перевоплощаться в своих героев. Только вот не всё, что предлагал художник-постановщик принималось на ура. Приемка макета к «Истории лошади» превратилась в скандал с категорическим неприятием холста на сцене исполнителем главной роли Холстомера Лебедева.



Эдуард Кочергин, народный художник РСФСР, главный художник БДТ: «Артисты были немного шарахнуты этим делом. Необычная идея. Такого еще не было. С одной стороны, физиология с другой стороны, холст. Черти что и с боку бантик».



Лебедев мечтал о голубом небе и порхающих бабочках. Только потом актер, работая в декорациях, понял, что материал, из которого сделана сценография — рогожка, словно кожа старого коня с желваками и коростой. Столь авангардное оформление в 1976 году, как ни странно, не вызвало отрицательной реакции власти, и впоследствии художник получил престижные международные награды. Многое рождалось здесь, в макетной, в обсуждении с великим Гогой.



В подмакетнике, в который вставлялись модели всех будущих постановок БДТ, сегодня — макет спектакля малой сцены «Крещенный крестами», созданного по произведению самого Кочергина.



Художник признался, что именно нехорошее детство, на которое пришлись и война, и его скитания по стране закалило его характер. Несколько лет назад Кочергин не дал принять Каменноостровский театр после реконструкции по одной причине.



Его коробило то, что на новых зрительских креслах были видны заметные отпечатки. Главный художник строго следит за всем, что касается стиля и уровня БДТ. Иначе нельзя. В этой мастерской работали такие мастера как Бенуа и Добужинский, бывал Шагал. Его фотографию Кочергин нашел, разбирая исторические завалы своей макетной.



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Павла Рыжкова.