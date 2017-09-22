Грабители вынесли сейф из полпредства в центре Петербурга

По данным СМИ, ограбление на Петровской набережной произошло ночью. Есть информация, что в украденном сейфе находились драгоценности одной из сотрудниц ведомства.
Ограбление государственной важности совершено этой ночью в Петербурге. Из здания на Петровской набережной, где располагается аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, неизвестные вынесли сейф. Пропажу в кабинете обнаружили только утром.
Тогда на место и приехало руководство Главного управления МВД, десятки оперативников и следователей, в том числе сотрудники ФСБ. Место до сих пор огорожено лентой. Преступление случилось не в самом особняке, где приемная и кабинет полпреда, а на первом этаже соседнего здания, в так называемом доме Политкаторжан. Здесь в том числе находится и кабинет заместителя полпреда Любови Совершаевой. Окна выходят на набережную Невы. Но от оживленной набережной их отгораживают многочисленные густые деревья.
Ночью грабители повредили решетку на окнах и выдавили стеклопакет. Сначала были опасения, что в украденном сейфе находились документы государственной важности. Но, как выяснила интернет-газета «Фонтанка», преступникам достались драгоценности одной из высокопоставленных сотрудниц полпредства. Общую стоимость похищенного не называют. Составляется их опись.
Тогда на место и приехало руководство Главного управления МВД, десятки оперативников и следователей, в том числе сотрудники ФСБ. Место до сих пор огорожено лентой. Преступление случилось не в самом особняке, где приемная и кабинет полпреда, а на первом этаже соседнего здания, в так называемом доме Политкаторжан. Здесь в том числе находится и кабинет заместителя полпреда Любови Совершаевой. Окна выходят на набережную Невы. Но от оживленной набережной их отгораживают многочисленные густые деревья.
Ночью грабители повредили решетку на окнах и выдавили стеклопакет. Сначала были опасения, что в украденном сейфе находились документы государственной важности. Но, как выяснила интернет-газета «Фонтанка», преступникам достались драгоценности одной из высокопоставленных сотрудниц полпредства. Общую стоимость похищенного не называют. Составляется их опись.
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