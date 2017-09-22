Ассанж раскритиковал Трампа за угрозы уничтожить КНДР

Угрозы США уничтожить КНДР, которые Дональд Трамп озвучил с трибуны ООН, лишь усилят желание Пхеньяна развивать ядерную программу, предупредил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Ассанж предположил, что едва ли Северная Корея, как и другие страны, хочет повторить судьбу Ирака и Ливии.
Джулиан Ассанж: «Все эти угрозы „уничтожить“ государства лишь порождают в них желание заполучить ядерное оружие, чтобы удостовериться, что они не закончат, как Ирак и Ливия».
Тем временем главы Северной Кореи и США продолжают обмениваться оскорблениями. Дональд Трамп на своей странице в Twitter предположил, что Ким Чен Ын безумен, и в очередной раз пригрозил ему «невиданными испытаниями». А лидер КНДР назвал Трампа старым маразматиком и пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.
А министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН заявил, что возможным ответом на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихим океане.
Джулиан Ассанж: «Все эти угрозы „уничтожить“ государства лишь порождают в них желание заполучить ядерное оружие, чтобы удостовериться, что они не закончат, как Ирак и Ливия».
All that threatening to ’destroy’ states does is to make them want nuclear weapons to make sure they don’t end up like Iraq & Libya.— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) September 22, 2017
Тем временем главы Северной Кореи и США продолжают обмениваться оскорблениями. Дональд Трамп на своей странице в Twitter предположил, что Ким Чен Ын безумен, и в очередной раз пригрозил ему «невиданными испытаниями». А лидер КНДР назвал Трампа старым маразматиком и пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.
А министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН заявил, что возможным ответом на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихим океане.
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