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    В Польше украинца-вандала приковали к автобусу и заставили отмывать граффити

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    • Кадр из видео: Roman Lvivskiy / youtube.com
    В Польше <nobr>украинца-вандала</nobr> приковали к автобусу и заставили отмывать граффити

    В Польше украинца-вандала приковали к автобусу и заставили отмывать граффити

    В Польше <nobr>украинца-вандала</nobr> приковали к автобусу и заставили отмывать граффити
  • Кадр из видео: Roman Lvivskiy / youtube.com

    • В Варшаве сотрудники транспортной городской системы оригинальным образом наказали вандала.

    Работники депо поймали мужчину, который нарисовал граффити на трамвае. Вандалом оказался гражданин Украины. Его приковали цепью к транспортному средству и заставили отмывать результаты «творчества». Украинцу потребовалось около девяти часов, чтоб очистить трамвай от граффити.



    Инцидент произошел еще в начале сентября. Но известно об этой истории стало только после того, как о ней сообщил польский телеканал TVN24. По данным СМИ, поздно ночью двое молодых людей пробрались в депо, где разрисовали трамвай. Их заметили механики, в результате завязалась драка. Работник трамвайного парка получил ранение при потасовке, но одного из вандалов удалось задержать, а второй сумел убежать.

    Руководство пассажирской компании осудило действие своих работников, приковавших украинца к трамваю, но не стало называть их имена.

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