Корабли Северного флота уничтожили «врага» в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря провели учения корабли Северного флота.
Ударная группа во главе с атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» провела стрельбы по морским и береговым целям крылатыми ракетами. Легенда учений — оборона побережья от высадки десанта условного противника. В маневрах приняли участие более 20 боевых кораблей, 10 подводных лодок, 300 единиц техники и более 5 000 военнослужащих Северного флота.
Укрепить лидирующие позиции России в Арктике призваны атомные ледоколы. Сразу три строят на Балтийском заводе Санкт-Петербурга. Корпус первого под названием «Сибирь» сегодня спустили на воду. Таких судов мир еще не видел. Ледокол с двухреакторной ядерной установкой, уникальная электротехническая система отечественного производства. Конструкторы также оптимизировали форму: «Сибирь» уверенно ломает лед всей своей массой. Одна из основных задач ледокола, конечно, экономическая — проводить грузовые караваны к рынкам Азии и Тихоокеанского региона.
Укрепить лидирующие позиции России в Арктике призваны атомные ледоколы. Сразу три строят на Балтийском заводе Санкт-Петербурга. Корпус первого под названием «Сибирь» сегодня спустили на воду. Таких судов мир еще не видел. Ледокол с двухреакторной ядерной установкой, уникальная электротехническая система отечественного производства. Конструкторы также оптимизировали форму: «Сибирь» уверенно ломает лед всей своей массой. Одна из основных задач ледокола, конечно, экономическая — проводить грузовые караваны к рынкам Азии и Тихоокеанского региона.
Комментарии