В США очереди превратили в средство продвижения бизнеса

В США появился сервис, который помогает собирать очереди в заведения. Компания платит людям, чтобы они стояли у ресторанов или магазинов, создавая видимость популярности места.

Как сообщает корреспондент НТВ Марат Сетдиков, в начале века стояли за махоркой и хлебом, в 60-е — за жильем и автомобилями, в 70-е все бросились за книгами. Очередь была за всем. Десятилетия этого стояния даже сформировали именно нашу фирменную форму очереди.



Иностранцы подмечают, что мы стоим в очередях очень близко друг к другу. Понятно: ведь если зазеваться, кто-то может занять наше место. Сейчас же в очередях стоят только самые модные или те, кому хочется такими быть. Чтобы походить пару недель со смартфоном, которого пока ни у кого нет, люди готовы переплачивать в разы.



На очередях даже делают деньги. Так, в США появился сервис для владельцев бизнеса, который помогает им собрать очереди в свои заведения. Компания платит пользователям за то, чтобы они стояли у ресторанов, кафе, магазинов и создавали видимость популярности места.



Еще есть трамитадоры. Эти люди зарабатывают тем, что занимают для вас место в очереди за определенную плату. В столице это 300–350 рублей в час. Они экономят ваше время в не самых приятных очередях: в поликлинике, на почте. За одеждой или смартфоном модники стоят сами и получают от этого удовольствие.