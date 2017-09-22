Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    FIFA объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2016/17

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    FIFA объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2016/17

    FIFA объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока <nobr>сезона-2016</nobr>/17

    Международная федерация футбола опубликовала шорт-лист претендентов на премию лучшему игроку сезона-2016/2017.

    В тройку номинантов вошли три форварда — аргентинец Лионель Месси («Барселона»), португалец Криштиану Роналду («Реал») и бразилец Неймар («Барселона»/ПСЖ).


    Лучшего футболиста выберут тренеры национальных сборных, их капитаны, а также болельщики и представители СМИ. Имя победителя будет названо 23 октября в Лондоне.

    По итогам сезона-2015/16 лучшим по версии FIFA стал Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец получил приз лучшего игрока минувшего сезона по версии UEFA.

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