FIFA объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2016/17

Международная федерация футбола опубликовала
шорт-лист претендентов на премию лучшему игроку сезона-2016/2017.
В тройку номинантов вошли три форварда — аргентинец Лионель Месси («Барселона»), португалец Криштиану Роналду («Реал») и бразилец Неймар («Барселона»/ПСЖ).
Лучшего футболиста выберут тренеры национальных сборных, их капитаны, а также болельщики и представители СМИ. Имя победителя будет названо 23 октября в Лондоне.
По итогам сезона-2015/16 лучшим по версии FIFA стал Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец получил приз лучшего игрока минувшего сезона по версии UEFA.
Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men’s Award 2017 💪#CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar— FIFA.com (@FIFAcom) September 22, 2017
Who will be crowned #TheBest? 👑 pic.twitter.com/ju17TJ0JDA
Лучшего футболиста выберут тренеры национальных сборных, их капитаны, а также болельщики и представители СМИ. Имя победителя будет названо 23 октября в Лондоне.
По итогам сезона-2015/16 лучшим по версии FIFA стал Криштиану Роналду. Ранее в этом году португалец получил приз лучшего игрока минувшего сезона по версии UEFA.
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