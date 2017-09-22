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    Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео. корабли и суда, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

    Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

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    Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

    Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

    Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

      Матери и двоим ее сыновьям удалось выжить во время буйства стихии. Судно, на котором они находились, перевернулось.

      В Пуэрто-Рико спасли женщину и двоих детей, которых ураган «Мария» застал в море. Судно, на борту которого находилась семья, опрокинуло шестиметровой волной. Отец погиб, но его жене и 12-летним сыновьям удалось выплыть и забраться на перевернувшееся судно.

      Инцидент произошел неподалеку от острова Вьекас у восточного побережья Пуэрто-Рико. На подмогу женщине и детям прилетел спасательный вертолет, который доставил их на десантный броненосец.

      «Мария», которая на пике своей мощности достигла максимальной — пятой — категории, прошла над островом Пуэрто-Рико. Стихия устроила блэкаут. На этой территории жертвами стихии, по последним данным, стали 12 человек, передает РИА Новости.

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