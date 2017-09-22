Женщину и двоих детей спасли с перевернувшегося судна во время урагана «Мария»: видео

Матери и двоим ее сыновьям удалось выжить во время буйства стихии. Судно, на котором они находились, перевернулось.
В Пуэрто-Рико спасли женщину и двоих детей, которых ураган «Мария» застал в море. Судно, на борту которого находилась семья, опрокинуло шестиметровой волной. Отец погиб, но его жене и 12-летним сыновьям удалось выплыть и забраться на перевернувшееся судно.
Инцидент произошел неподалеку от острова Вьекас у восточного побережья Пуэрто-Рико. На подмогу женщине и детям прилетел спасательный вертолет, который доставил их на десантный броненосец.
«Мария», которая на пике своей мощности достигла максимальной — пятой — категории, прошла над островом Пуэрто-Рико. Стихия устроила блэкаут. На этой территории жертвами стихии, по последним данным, стали 12 человек, передает РИА Новости.
Инцидент произошел неподалеку от острова Вьекас у восточного побережья Пуэрто-Рико. На подмогу женщине и детям прилетел спасательный вертолет, который доставил их на десантный броненосец.
«Мария», которая на пике своей мощности достигла максимальной — пятой — категории, прошла над островом Пуэрто-Рико. Стихия устроила блэкаут. На этой территории жертвами стихии, по последним данным, стали 12 человек, передает РИА Новости.
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