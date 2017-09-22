Участница шоу «Ты супер! Танцы» благодаря проекту встретилась с отцом

В субботу, 23 сентября, НТВ покажет новые выступления участников шоу «Ты супер! Танцы». Зрители увидят четвертый конкурсный день. На протяжении всего проекта поддержать ребят приезжают известные артисты, певцы, спортсмены, а участники шоу в свою очередь поражают гостей неожиданными перевоплощениями.
Кажется, Алёна Янченко едва дышала в ожидании самого первого шага на большую конкурсную сцену. Девочка исполнила индийский танец. От Заринска, где живет Алёна, до Нью-Дели всего 4700 километров. А от Заринска до Магадана, где живет ее папа, — 7000 км.
Вячеслав Янченко, отец Алёны Янченко: «Маму убили Алёнину. Она осталась с бабушкой, а я уехал в Магадан».
Он подошел к съемочному павильону серьезный и немногословный. И только вспоминая о дочери, позволил себе улыбнуться.
Выступление Алёны получило четыре зеленые кнопки. Но ей для полного счастья нужна только одна встреча с отцом. И эта встреча так похожа на кадры из индийской мелодрамы: маленькая девочка в цветном сари бросилась на шею мужчине. А вслед за Вячеславом и Алёной зарыдал уже весь зал.
Алёна видится с папой всего раз в год. И за кулисами не выпускала папину руку ни на секунду. Девочка гордо отвела его в гримерку, чтобы рассказать новым друзьям о своем счастье.
Их встреча — всего на несколько часов. Той же ночью папа Алёны улетел обратно в Магадан. Но главное — он пообещал, что скоро они будут видеться чаще.
Вячеслав Янченко: «Мы планируем в ближайшие три года переехать в Алтайский край из Магадана».
Смотрите новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 20:00. Шоу дает шанс детям, лишенным опеки родителей, заявить о себе.
Вячеслав Янченко, отец Алёны Янченко: «Маму убили Алёнину. Она осталась с бабушкой, а я уехал в Магадан».
Он подошел к съемочному павильону серьезный и немногословный. И только вспоминая о дочери, позволил себе улыбнуться.
Выступление Алёны получило четыре зеленые кнопки. Но ей для полного счастья нужна только одна встреча с отцом. И эта встреча так похожа на кадры из индийской мелодрамы: маленькая девочка в цветном сари бросилась на шею мужчине. А вслед за Вячеславом и Алёной зарыдал уже весь зал.
Алёна видится с папой всего раз в год. И за кулисами не выпускала папину руку ни на секунду. Девочка гордо отвела его в гримерку, чтобы рассказать новым друзьям о своем счастье.
Их встреча — всего на несколько часов. Той же ночью папа Алёны улетел обратно в Магадан. Но главное — он пообещал, что скоро они будут видеться чаще.
Вячеслав Янченко: «Мы планируем в ближайшие три года переехать в Алтайский край из Магадана».
Смотрите новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 20:00. Шоу дает шанс детям, лишенным опеки родителей, заявить о себе.
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