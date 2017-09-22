Кафе и рестораны в Шереметьево согласились снизить цены после проверки ФАС

Получила продолжение история с завышенными ценами в столичных аэропортах. Вслед за Домодедово и Жуковским Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в Шереметьево.
ФАС объявила, что на территории московского аэропорта Шереметьево обнаружено коллективное доминирование в сфере общепита.
Замглавы подмосковного ФАС Дмитрий Стрельников заявил, что по некоторым позициям компании завышали цены на еду в два раза. Но что это за компании, он не уточнил.
Зато Стрельников сообщил, что некоторые предприятия общепита уже согласились снизить цены. Правда, здесь тоже обошлось без конкретных названий.
Летом этого года ФАС, проверив цены в аэропортах Домодедово и Жуковский, открыла дела против сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-му». Тогда эту тему обсуждали даже в Совете Федерации, отмечая, что чай по 400 рублей — это перебор.
Замглавы подмосковного ФАС Дмитрий Стрельников заявил, что по некоторым позициям компании завышали цены на еду в два раза. Но что это за компании, он не уточнил.
Зато Стрельников сообщил, что некоторые предприятия общепита уже согласились снизить цены. Правда, здесь тоже обошлось без конкретных названий.
Летом этого года ФАС, проверив цены в аэропортах Домодедово и Жуковский, открыла дела против сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-му». Тогда эту тему обсуждали даже в Совете Федерации, отмечая, что чай по 400 рублей — это перебор.
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