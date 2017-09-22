Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Госдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ. Госдума, законодательство, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ

    Госдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ

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    Госдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ

    Госдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ

    Госдума в I чтении поддержала освобождение адресных соцвыплат от НДФЛ

      Важный законопроект, который может коснуться миллионов россиян, приняла Госдума в первом чтении. Депутаты предлагают не облагать подоходным налогом единовременные выплаты.

      Документ, внесенный Мособлдумой, освобождает от уплаты НДФЛ суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) гражданам, которые имеют право на социальную помощь, оказываемую за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и внебюджетных фондов.

      В настоящее время от налогообложения освобождены суммы единовременных выплат налогоплательщикам, относящимся к категории малоимущих и социально незащищенных граждан.

      В центре внимания и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые не пропускают пешеходов.

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