Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    В Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР. военные испытания, Песков, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР

    В Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР

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    В Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР

    В Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР

      В Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове, связанной с обменом достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне угрозы северокорейского лидера Ким Чен Ына испытать водородную бомбу.

      Дмитрий Песков: «В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности, с тем чтобы не провоцировать и дальше эту эскалацию. Что касается исчерпанности или неисчерпанности дипломатических средств к урегулированию, то по-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы».

      Пресс-секретарь российского президента особо отметил, что какая-либо иная развязка этого узла может иметь очень «нежелательные и даже катастрофические последствия».

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