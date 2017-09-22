В Кремле прокомментировали угрозу новых испытаний водородной бомбы КНДР

В Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове, связанной с обменом достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне угрозы северокорейского лидера Ким Чен Ына испытать водородную бомбу.
Дмитрий Песков: «В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности, с тем чтобы не провоцировать и дальше эту эскалацию. Что касается исчерпанности или неисчерпанности дипломатических средств к урегулированию, то по-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы».
Пресс-секретарь российского президента особо отметил, что какая-либо иная развязка этого узла может иметь очень «нежелательные и даже катастрофические последствия».
Пресс-секретарь российского президента особо отметил, что какая-либо иная развязка этого узла может иметь очень «нежелательные и даже катастрофические последствия».
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