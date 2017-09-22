Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16
    «Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, подлодки, ракеты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

    «Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

    комментировать
    «Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

    «Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

    «Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

      Российская подлодка ударила по террористам в Сирии — тем самым, которые на днях окружили отряд военных полицейских РФ в окрестностях Идлиба. Подлодка «Великий Новгород» из Средиземного моря выпустила ракеты «Калибр». Уничтожены опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и другие объекты террористов.

      10:11 — именно это время было выбрано российскими военными для внезапного удара по террористам в Сирии. Залп крылатых ракет «Калибр», выпущенных подводной лодкой, стал мощным ответом на недавнюю попытку боевиков захватить отряд военных полицейских. Все цели, заявили в министерстве обороны, были уничтожены.

      Удар по боевикам, как отметили в военном ведомстве, был произведен из подводного положения. Расстояние в 300 километров ракеты преодолели всего за несколько минут.

      Ранее разведка обнаружила недалеко от места нападения на российских военных хорошо оборудованную базу террористов. Как выяснилось, именно там была спланирована и подготовлена атака. В считаные секунды все объекты исламистов были уничтожены. Это подтвердили и данные объективного контроля.

      За последние недели это уже не первый подводный пуск, отмечают в Минобороны. Удары российских ракет помогают сирийской армии в освобождении захваченных территорий. Так, при поддержке с воздуха была прорвана блокада сирийского Дейр-эз-Зора. Однако под контролем боевиков все еще остается около 15% территории страны.

      Сейчас основные силы террористов сконцентрированы в провинции Идлиб. Помощь сирийской армии будет продолжена.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru