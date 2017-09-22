«Калибры» нанесли удар возмездия по боевикам в Сирии с расстояния 300 км

Российская подлодка ударила по террористам в Сирии — тем самым, которые на днях окружили отряд военных полицейских РФ в окрестностях Идлиба. Подлодка «Великий Новгород» из Средиземного моря выпустила ракеты «Калибр». Уничтожены опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и другие объекты террористов.
10:11 — именно это время было выбрано российскими военными для внезапного удара по террористам в Сирии. Залп крылатых ракет «Калибр», выпущенных подводной лодкой, стал мощным ответом на недавнюю попытку боевиков захватить отряд военных полицейских. Все цели, заявили в министерстве обороны, были уничтожены.
Удар по боевикам, как отметили в военном ведомстве, был произведен из подводного положения. Расстояние в 300 километров ракеты преодолели всего за несколько минут.
Ранее разведка обнаружила недалеко от места нападения на российских военных хорошо оборудованную базу террористов. Как выяснилось, именно там была спланирована и подготовлена атака. В считаные секунды все объекты исламистов были уничтожены. Это подтвердили и данные объективного контроля.
За последние недели это уже не первый подводный пуск, отмечают в Минобороны. Удары российских ракет помогают сирийской армии в освобождении захваченных территорий. Так, при поддержке с воздуха была прорвана блокада сирийского Дейр-эз-Зора. Однако под контролем боевиков все еще остается около 15% территории страны.
Сейчас основные силы террористов сконцентрированы в провинции Идлиб. Помощь сирийской армии будет продолжена.
Удар по боевикам, как отметили в военном ведомстве, был произведен из подводного положения. Расстояние в 300 километров ракеты преодолели всего за несколько минут.
Ранее разведка обнаружила недалеко от места нападения на российских военных хорошо оборудованную базу террористов. Как выяснилось, именно там была спланирована и подготовлена атака. В считаные секунды все объекты исламистов были уничтожены. Это подтвердили и данные объективного контроля.
За последние недели это уже не первый подводный пуск, отмечают в Минобороны. Удары российских ракет помогают сирийской армии в освобождении захваченных территорий. Так, при поддержке с воздуха была прорвана блокада сирийского Дейр-эз-Зора. Однако под контролем боевиков все еще остается около 15% территории страны.
Сейчас основные силы террористов сконцентрированы в провинции Идлиб. Помощь сирийской армии будет продолжена.
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