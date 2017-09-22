Ребенок-гигант весом почти 6 кг родился в Новосибирске

В Новосибирске на свет появился младенец весом 5,7 кг при росте 60 сантиметров.
Богатырь родился в горбольнице 19 сентября, назвали его Дмитрием. Когда малыш появился на свет, в медучреждении даже не нашлось подходящих под его размеры пеленок. Рост новорожденного — 60 сантиметров, а вес — 5670 кг.
Ирина Бравве, пресс-секретарь больницы: «Ребенок родился в срок, доношенным, самопроизвольно. В семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько — 4200, 4500. Но этот побил все рекорды — 5670, 60 сантиметров. На 10 сантиметров больше нормы, не влезает в пеленки».
Состояние ребенка врачи называют более чем удовлетворительным, мальчик здоров. Диму и его счастливую маму выписали сегодня.
Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко: один случай на 1000, уточняет ТАСС.
Ирина Бравве, пресс-секретарь больницы: «Ребенок родился в срок, доношенным, самопроизвольно. В семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько — 4200, 4500. Но этот побил все рекорды — 5670, 60 сантиметров. На 10 сантиметров больше нормы, не влезает в пеленки».
Состояние ребенка врачи называют более чем удовлетворительным, мальчик здоров. Диму и его счастливую маму выписали сегодня.
Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко: один случай на 1000, уточняет ТАСС.
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