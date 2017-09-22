Россия направила Испании запрос о выдаче подозреваемого в хакерстве Левашова

Россия обратилась к властям Испании с просьбой об экстрадиции гражданина РФ Петра Левашова, который был задержан по запросу США.
В Национальной судебной палате Испании находится запрос об экстрадиции россиянина Левашова в США. Американские власти подозревают россиянина в хакерстве.
В среду, 20 сентября, российская сторона направила просьбу о выдаче гражданина РФ Испании. Информация об этом поступила адвокатам Левашова накануне.
Маргарита Репина, адвокат Петра Левашова: «Россия 20 сентября отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы вчера получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос».
Между тем в консульском отделе российского посольства пока не комментируют эту информацию, передает РИА Новости.
Тем временем сегодня в Мадриде состоялось заседание в Национальной судебной палате, где рассматривался запрос США об экстрадиции российского программиста. На нем его адвокаты представили дополнительные материалы по делу. Новое заседание состоится на будущей неделе, в четверг.
Напомним, Левашова в апреле по запросу американских властей задержали в Барселоне во время отдыха с семьей. В США ему предъявили обвинения суды сразу нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
По версии американских властей, он создал сеть типа ботнет Kelihos, через которую контролировал тысячи компьютеров, распространяя вирусы и занимаясь вымогательством.
В среду, 20 сентября, российская сторона направила просьбу о выдаче гражданина РФ Испании. Информация об этом поступила адвокатам Левашова накануне.
Маргарита Репина, адвокат Петра Левашова: «Россия 20 сентября отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы вчера получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос».
Между тем в консульском отделе российского посольства пока не комментируют эту информацию, передает РИА Новости.
Тем временем сегодня в Мадриде состоялось заседание в Национальной судебной палате, где рассматривался запрос США об экстрадиции российского программиста. На нем его адвокаты представили дополнительные материалы по делу. Новое заседание состоится на будущей неделе, в четверг.
Напомним, Левашова в апреле по запросу американских властей задержали в Барселоне во время отдыха с семьей. В США ему предъявили обвинения суды сразу нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
По версии американских властей, он создал сеть типа ботнет Kelihos, через которую контролировал тысячи компьютеров, распространяя вирусы и занимаясь вымогательством.
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