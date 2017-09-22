Саакашвили проигнорировал суд по делу о прорыве украинской границы

Михаил Саакашвили не явился на заседание суда во Львовской области по делу о незаконном пересечении границы Украины.
На своей странице в Facebook Саакашвили объяснил, что не намерен позволять украинским властям изматывать его судебными делами.
Михаил Саакашвили: «Сейчас в Мостиском суде рассматривается протокол о предполагаемом административном нарушении с моей стороны при переходе границы. Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именного этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом».
Саакашвили уверен, что судья намерен оштрафовать его по личному поручению Петра Порошенко, «так как президент его (судью — ред.) назначил и продлил его срок». При этом грузинский политик подчеркнул, что «нет ни одного юридического обстоятельства, которое бы доказывало», что он что-то нарушил.
Михаил Саакашвили: «Я легально пересек границу в Польше и уже, будучи на территории Украины, в полном соответствии с законом о госгранице, предлагал проверить мои документы, на что пограничники ответили незаконным отказом».
Экс-губернатор Одесской области и его сторонники 10 сентября проникли на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте пропуска «Шегини». Теперь Саакашвили ездит по городам Украины, где ему рады далеко не все. В середине октября он намерен выступить на митинге в Киеве и выдвинуть три главных требования к украинским властям.
Михаил Саакашвили: «Сейчас в Мостиском суде рассматривается протокол о предполагаемом административном нарушении с моей стороны при переходе границы. Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именного этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом».
Саакашвили уверен, что судья намерен оштрафовать его по личному поручению Петра Порошенко, «так как президент его (судью — ред.) назначил и продлил его срок». При этом грузинский политик подчеркнул, что «нет ни одного юридического обстоятельства, которое бы доказывало», что он что-то нарушил.
Михаил Саакашвили: «Я легально пересек границу в Польше и уже, будучи на территории Украины, в полном соответствии с законом о госгранице, предлагал проверить мои документы, на что пограничники ответили незаконным отказом».
Экс-губернатор Одесской области и его сторонники 10 сентября проникли на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте пропуска «Шегини». Теперь Саакашвили ездит по городам Украины, где ему рады далеко не все. В середине октября он намерен выступить на митинге в Киеве и выдвинуть три главных требования к украинским властям.
Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину #мытаквидим pic.twitter.com/gd9fXWQlkC— НТВ (@ntvru) September 11, 2017
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