Александр Плутник: ставка в 7% по ипотеке очень скоро станет реальной. Эксклюзив НТВ

Ипотека становится ключевым продуктом у ведущих российских банков. Об этом НТВ сообщил глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.
Мы публикуем полную видеоверсию интервью Александра Плутника программе «Поздняков».
«По нашим прогнозам, мы планку в 2 триллиона рублей в следующем году преодолеем, и в этом году, по итогам 2017 года, более миллиона российских семей возьмут ипотеку и улучшат жилищные условия. А в следующем году их число вырастет еще процентов на 20. И, конечно, в первую очередь, это происходит благодаря улучшению экономической ситуации в стране и тем мерам, которые приняты правительством, долгосрочным мерам».
По словам Плутника, при сохранении текущих макроэкономических показателей ставка выдачи ипотеки в 7% может стать реальностью в 2018–2019 годах. Один из вариантов снижения ставки по ипотечным кредитам — переход к так называемой электронной закладной, уверен чиновник.
«Мы сейчас занимаемся совместно с министерством строительства, с депутатами Государственной думы разработкой законопроекта. Мы его уже, собственно, подготовили вместе с нашими коллегами из ведущих российских банков, из „Сбербанка“, из ВТБ. Мы подготовили законопроект, который предусматривает полный перевод выдачи ипотечных кредитов в электронный вид. Законопроект о реализации электронной закладной внесен правительством в Государственную думу и планируется к рассмотрению в осеннюю сессию».
По словам Плутника, вместе с теми мерами, которые принимаются правительством и Банком России, это сделает платеж по ипотеке более доступным.
Государство не оставит ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, обещает глава агентства. Он сообщил, какому количеству граждан может быть оказана такого рода поддержка.
«Мы видим улучшение ситуации с кредитами таких граждан. И, безусловно, та помощь, которая правительством была выделена по поручению президента (напомню, что в прошлом году на эти цели было выделено 4,5 миллиарда рублей, а в этом году еще 2 миллиарда), она необходима именно тем, кто особо остро ощущает ситуацию с изменением своих доходов либо ростом платежей по ипотеке… Порядка 19 тысяч человек получили такую правительственную поддержку. Думаю, что в течение этого и следующего года еще более одной тысячи российских семей получат такую правительственную помощь».
В целом по стране, по данным АИЖК, ипотечные кредиты имеются у 4 миллионов российских семей, и большинству из них предложены варианты рефинансирования.
Глава агентства также прокомментировал тезис о том, что не все министерства и ведомства легко расстаются со своим имуществом. По его данным, в этом году в целях расширения жилищного строительства планируется вовлечь 3500 гектаров земли, находящейся в федеральной собственности.
«По-разному это происходит. Кто-то до последнего пытается убедить нас в эффективности земельного ресурса в текущем его состоянии, кто-то сразу принимает решение о целесообразности вовлечения. Но мы стараемся со всеми находить общий язык и обсуждать в том числе и предоставление компенсации текущим правообладателям по итогам публичных аукционов, которые мы проводим по продаже земельных участков».
По словам Плутника, когда речь идет о муниципальных образованиях, это достаточно большие участки земли, которые позволяют строить целые микрорайоны.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
«По нашим прогнозам, мы планку в 2 триллиона рублей в следующем году преодолеем, и в этом году, по итогам 2017 года, более миллиона российских семей возьмут ипотеку и улучшат жилищные условия. А в следующем году их число вырастет еще процентов на 20. И, конечно, в первую очередь, это происходит благодаря улучшению экономической ситуации в стране и тем мерам, которые приняты правительством, долгосрочным мерам».
По словам Плутника, при сохранении текущих макроэкономических показателей ставка выдачи ипотеки в 7% может стать реальностью в 2018–2019 годах. Один из вариантов снижения ставки по ипотечным кредитам — переход к так называемой электронной закладной, уверен чиновник.
«Мы сейчас занимаемся совместно с министерством строительства, с депутатами Государственной думы разработкой законопроекта. Мы его уже, собственно, подготовили вместе с нашими коллегами из ведущих российских банков, из „Сбербанка“, из ВТБ. Мы подготовили законопроект, который предусматривает полный перевод выдачи ипотечных кредитов в электронный вид. Законопроект о реализации электронной закладной внесен правительством в Государственную думу и планируется к рассмотрению в осеннюю сессию».
По словам Плутника, вместе с теми мерами, которые принимаются правительством и Банком России, это сделает платеж по ипотеке более доступным.
Государство не оставит ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, обещает глава агентства. Он сообщил, какому количеству граждан может быть оказана такого рода поддержка.
«Мы видим улучшение ситуации с кредитами таких граждан. И, безусловно, та помощь, которая правительством была выделена по поручению президента (напомню, что в прошлом году на эти цели было выделено 4,5 миллиарда рублей, а в этом году еще 2 миллиарда), она необходима именно тем, кто особо остро ощущает ситуацию с изменением своих доходов либо ростом платежей по ипотеке… Порядка 19 тысяч человек получили такую правительственную поддержку. Думаю, что в течение этого и следующего года еще более одной тысячи российских семей получат такую правительственную помощь».
В целом по стране, по данным АИЖК, ипотечные кредиты имеются у 4 миллионов российских семей, и большинству из них предложены варианты рефинансирования.
Глава агентства также прокомментировал тезис о том, что не все министерства и ведомства легко расстаются со своим имуществом. По его данным, в этом году в целях расширения жилищного строительства планируется вовлечь 3500 гектаров земли, находящейся в федеральной собственности.
«По-разному это происходит. Кто-то до последнего пытается убедить нас в эффективности земельного ресурса в текущем его состоянии, кто-то сразу принимает решение о целесообразности вовлечения. Но мы стараемся со всеми находить общий язык и обсуждать в том числе и предоставление компенсации текущим правообладателям по итогам публичных аукционов, которые мы проводим по продаже земельных участков».
По словам Плутника, когда речь идет о муниципальных образованиях, это достаточно большие участки земли, которые позволяют строить целые микрорайоны.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
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