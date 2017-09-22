Полиция задержала 10 человек за продажу наркотиков на даркнет-площадке RAMP

Правоохранители накрыли три онлайн-магазина , торговавшие наркотиками через даркнет-площадку (Russian anonymous marketplace).

Стражи порядка задержали 10 человек, связанных с торговлей запрещенными веществами через интернет-магазины в даркнете.



Полицейские в период с 27 июля по 1 августа разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая торговала наркотиками через интернет-магазин под названием AS на площадке RAMP в теневом сегменте Сети. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся с помощью тайников-закладок.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Задержаны восемь лиц, осуществлявших сбыт наркотиков посредством интернет-магазинов».



По ее словам, через AS продавали амфетамин, марки с ЛСД, метамфетамин и мефедрон. У подозреваемых изъяли более 8 килограммов наркотиков и психотропных веществ и почти 11 тысяч марок с ЛСД.



Ирина Волк: «Возбуждено семь уголовных дел, по которым максимальный срок наказания предусматривает пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются».



А в марте сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в контрабанде наркотиков из Бельгии. У них при обыске изъяли наркотическое средство МДМА массой 5,5 тыс. граммов. Подозреваемые планировали продать его через интернет-магазины LAMBO и «Ламборджини» на площадке RAMP.

