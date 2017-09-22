В Новгородской области под песни, пляски и проклятия снесли цыганский табор

В Новгородской области провели грандиозную спецоперацию с участием сотрудников полиции, прокуратуры и приставов. Проблемы цыганского табора решили комплексно: обыски, снос незаконного жилья и задержания мошенников. Цыгане сопротивлялись и отбивались от силовиков привычными способами.

Причин для вторжения и обысков в цыганском поселке оказалось сразу несколько. Первым делом оперативники задержали девятерых подозреваемых в мошенничестве и столкнулись с интересным контрастом. Снаружи — унылый серый пейзаж с ветхими домами, внутри — роскошный интерьер, вензеля и позолота. Там же нашли улики: сим-карты и банковские карты. Жильцы пытались прогнать незваных гостей привычным методом — проклятиями.



В этом же поселке обнаружили два десятка самовольно возведенных домов. Более того, жильцы незаконно и с нарушением всех существующих норм подключились к электросетям. Их не раз предупреждали о последствиях, но они и не думали менять привычный уклад жизни. Перед сносом судебные приставы дали нарушителям время на то, чтобы они вынесли вещи из незаконных построек. Но вместо этого некоторые демонстративно пустились в пляс.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».