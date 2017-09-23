Какую поддержку государство обещает заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации? Когда в стране появится такое арендное жилье, чтобы оно было и качественным, и по карману, а рынок долевого строительства окончательно выйдет из сумрака?
Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александром Плутником.
Об ипотечном буме
По итогам 2017 года более миллиона российских семей возьмут ипотеку и улучшат жилищные условия. А в следующем году их число вырастет еще процентов на 20.
Дисциплина российских заемщиков по ипотечным кредитам является одной из лучших в мире. Люди исправно обслуживают ипотечный долг.
О снижении ставок
Со снижением ставки количество обратившихся к нашим партнерам, которые выдают ипотечные продукты по стандарту АИЖК, возросло в августе в три раза.
Ставка (7%) очень скоро станет реальной ставкой выдачи ипотечных кредитов… если не в следующем году, то через год… если все макроэкономические сегодняшние условия сохранятся.
О кредите с переменной ставкой
Когда у нас инфляция будет низкой, люди привыкнут к ситуации с низкой инфляцией и этот продукт станет еще более популярным, а возможно, массовым на российском ипотечном рынке.
О помощи заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации
Порядка 19 тысяч человек получили такую правительственную поддержку. В течение этого и следующего года еще более одной тысячи российских семей получат такую помощь.
О возможности снизить ежемесячные платежи
В настоящий момент у нас порядка 4 миллионов российских семей, имеющих ипотечные кредиты. И большинству предложены варианты рефинансирования.
Об арендном жилье
Смотрим, как сделать так, чтобы сектор арендного жилья стал привлекателен для частного бизнеса, чтобы частный бизнес стал строить арендные дома и не продавать их сразу, а сдавать в аренду на приемлемых для людей условиях…
Первый арендный дом уже принял своих жильцов, все 283 квартиры были сданы за месяц… В России есть спрос на новый продукт и на большой новый сегмент экономики в целом.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 25 сентября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Об ипотечном буме
По итогам 2017 года более миллиона российских семей возьмут ипотеку и улучшат жилищные условия. А в следующем году их число вырастет еще процентов на 20.
Дисциплина российских заемщиков по ипотечным кредитам является одной из лучших в мире. Люди исправно обслуживают ипотечный долг.
О снижении ставок
Со снижением ставки количество обратившихся к нашим партнерам, которые выдают ипотечные продукты по стандарту АИЖК, возросло в августе в три раза.
Ставка (7%) очень скоро станет реальной ставкой выдачи ипотечных кредитов… если не в следующем году, то через год… если все макроэкономические сегодняшние условия сохранятся.
О кредите с переменной ставкой
Когда у нас инфляция будет низкой, люди привыкнут к ситуации с низкой инфляцией и этот продукт станет еще более популярным, а возможно, массовым на российском ипотечном рынке.
О помощи заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации
Порядка 19 тысяч человек получили такую правительственную поддержку. В течение этого и следующего года еще более одной тысячи российских семей получат такую помощь.
О возможности снизить ежемесячные платежи
В настоящий момент у нас порядка 4 миллионов российских семей, имеющих ипотечные кредиты. И большинству предложены варианты рефинансирования.
Об арендном жилье
Смотрим, как сделать так, чтобы сектор арендного жилья стал привлекателен для частного бизнеса, чтобы частный бизнес стал строить арендные дома и не продавать их сразу, а сдавать в аренду на приемлемых для людей условиях…
Первый арендный дом уже принял своих жильцов, все 283 квартиры были сданы за месяц… В России есть спрос на новый продукт и на большой новый сегмент экономики в целом.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 25 сентября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Комментарии