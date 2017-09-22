Корреспондент НТВ принял участие в учениях водолазов Росгвардии

Сотрудники Росгвардии провели масштабные учения в
Москве-реке. Бойцы спецназа разделились на два лагеря: одни исполнили роль условных захватчиков, другие — освободителей.
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В планах у водолазов стояла задача обезвредить условных преступников и освободить не менее условного заложника. Как спецназ ориентировался под водой, где видимость не больше пары метров, осталось загадкой, но к цели бойцы подобрались точно и абсолютно бесшумно.
В этой грандиозной постановке досталась роль и корреспонденту НТВ Антону Талпе. Роль не первого плана, конечно, но даже амплуа заложника позволило ему от первого лица увидеть, как действует спецотряд водолазов Росгвардии.
Подробности — в репортаже.
В этой грандиозной постановке досталась роль и корреспонденту НТВ Антону Талпе. Роль не первого плана, конечно, но даже амплуа заложника позволило ему от первого лица увидеть, как действует спецотряд водолазов Росгвардии.
Подробности — в репортаже.
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