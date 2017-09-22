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    Откровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы. дети и подростки, детские сады, Екатеринбург, Интернет, скандалы, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы

    Откровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы

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    Откровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы

    Откровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы

    Откровенные снимки в соцсетях стоили воспитательнице уральского детсада работы

      Педагогический скандал разгорелся в Екатеринбурге. Там воспитатель детского сада потеряла работу из-за любви к селфи.

      Открытые плечи, вырез или яркий макияж — что именно возмутило родителей в образе молодой сотрудницы, непонятно. Вердикт они вынесли на общем собрании и заявили заведующей: такой воспитатель им не нужен.

      После этого жизнь Виктории Демешкиной круто изменилась. Из востребованного и ценного специалиста она превратилась в персону нон грата и воплощение безнравственности. Сначала ей сделали строгий выговор, после лишили части зарплаты и, наконец, уволили. Если быть точнее, вежливо попросили уйти.

      Виктория Демешкина: «Я ничего плохого не видела в моем Instagram. Мне кажется, каждая девочка может выложить платье с глубоким декольте. Это просто моменты их жизни. Я не хочу накрутить аудиторию, заработать большое количество лайков».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

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