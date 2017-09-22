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    Прожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей. зарплаты, правительство РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей

    Прожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей

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    Прожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей

    Прожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей

      Прожиточный минимум в России впервые за два года превысил 10 тысяч рублей. Новая цифра указана в постановлении правительства.

      В среднем по стране прожиточный минимум по итогам второго квартала текущего года составил 10 329 рубля. По сравнению с первым кварталом он вырос примерно на 4%.

      При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум уже перевалил за 11 тысяч рублей. И именно на этот показатель ориентируются власти, когда говорят, что минимальную зарплату — а это 7800 рублей — надо довести до прожиточного минимума. По планам правительства, они сравняются в январе 2019 года, но пока неизвестно, на каком уровне.

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