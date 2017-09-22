Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании метро

    комментировать

    В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании метро

    В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании метро

    В Приморском районе Северной столицы полицейские задержали телефонного террориста.

    Житель Санкт-Петербурга накануне позвонил в полицию и сообщил о минировании одной из станций метро. Он потребовал крупную денежную сумму. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

    Сегодня подозреваемый в телефонном терроризме был задержан у дома №24 на Коломяжском проспекте. Задержанный — 34-летний местный житель. По данным полиции, он действовал из хулиганских побуждений.

    В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru