В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании метро

В Приморском районе Северной столицы полицейские задержали телефонного террориста.
Житель Санкт-Петербурга накануне позвонил в полицию и сообщил о минировании одной из станций метро. Он потребовал крупную денежную сумму. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.
Сегодня подозреваемый в телефонном терроризме был задержан у дома №24 на Коломяжском проспекте. Задержанный — 34-летний местный житель. По данным полиции, он действовал из хулиганских побуждений.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Сегодня подозреваемый в телефонном терроризме был задержан у дома №24 на Коломяжском проспекте. Задержанный — 34-летний местный житель. По данным полиции, он действовал из хулиганских побуждений.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
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