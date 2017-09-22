Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Лжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена. взятки, задержание, Краснодарский край, криминал, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена

    Лжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена

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    Лжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена

    Лжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена

    Лжесудья выманил 16 млн рублей у краснодарского бизнесмена

      Весьма разностороннюю личность задержали полицейские Краснодарского края. Человек совмещал в себе сразу несколько профессий: прокурор, он же судья, он же офицер ФСО. С помощью обмана он зарабатывал на местных бизнесменах.

      В автомобиле задержанного оперативники нашли поддельные удостоверения судьи и сотрудника ФСО. Бизнесменам он обещал, что сможет похлопотать о выгодных контрактах, используя некие связи. За свои «услуги» он брал деньги, после чего пропадал.

      Об актерских этюдах с криминальным оттенком этого мужчины следователям стало известно после того, как с заявлением обратился один из местных бизнесменов. Предприниматель рассказал, что заплатил аферисту 16 миллионов рублей, хотел построить завод. Но ни производства, ни денег так и не увидел.

      Кстати, дело в полиции завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере» пока только против лжеправоохранителя. Но не исключено, что вопросы могут появиться и к тому самому предпринимателю, который, по сути, дал взятку, пусть и не знал, что платит ненастоящему стражу порядка.

      К слову, обыскали оперативники не только машину подозреваемого, но и квартиру. В ней нашли третье липовое удостоверение прокурора, валюту, а также обойму от огнестрельного оружия. Где пистолет, мужчина пока не признался. Вероятного мошенника заключили под стражу и готовятся предъявить ему обвинения.

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