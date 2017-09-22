Джабраилова проверят на вменяемость после стрельбы в отеле

Следователи собираются проверить на вменяемость бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова, который открыл стрельбу в гостинице в центре Москвы.
О том, что Джабраилову назначена психиатрическая экспертиза, рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.
Адвокат миллиардера Александр Карабанов отказался комментировать эту информацию.
Предприниматель и бывший член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, экс-сенатор сделал три выстрела в потолок и сначала заявил: «Без боя не сдамся», однако потом согласился сложить оружие. В результате инцидента никто не пострадал.
Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, оружие изъяли и отправили на экспертизу. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство». Сам Джабраилов в интервью «ЦТ» назвал этот инцидент «нелепым».
Адвокат миллиардера Александр Карабанов отказался комментировать эту информацию.
Предприниматель и бывший член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, экс-сенатор сделал три выстрела в потолок и сначала заявил: «Без боя не сдамся», однако потом согласился сложить оружие. В результате инцидента никто не пострадал.
Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, оружие изъяли и отправили на экспертизу. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство». Сам Джабраилов в интервью «ЦТ» назвал этот инцидент «нелепым».
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