Региональным чиновникам устроят экзамен на профпригодность

Всем региональным чиновникам, участвующим в реализации приоритетных проектов правительства, предстоит сдать экзамены по проектному управлению.
Правительство перешло на проектный метод работы осенью 2016 года. С тех пор запущены 34 приоритетных проекта и утверждены два паспорта программ.
Одним из обязательных условий участия в приоритетных проектах на руководящих постах является наличие соответствующих компетенций. Для этого участники проектной деятельности должны проходить обучение и сдавать экзамены. До конца июня сертификацию в сфере проектного управления прошли федеральные чиновники и представители госкорпораций. На очереди — региональные госслужащие.
По информации газеты «Известия», обучение и переаттестацию будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Тех, кто не справится с экзаменом, отправят на пересдачу. В случае повторного провала будет ставиться вопрос о дальнейшем их участии в приоритетных проектах.
Очное тестирование в письменной или электронной форме будет проходить в РАНХиГС. На его выполнение будет отведен один час. Успешным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов. В части персональных управленческих компетенций прохождение экзамена будет зависеть от проектной роли: руководители проекта должны набрать не менее 13 баллов из 18, руководители рабочих органов — 11 баллов, а старшие должностные лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18.
Первыми оценку квалификации пройдут представители Белгородской области.
Одним из обязательных условий участия в приоритетных проектах на руководящих постах является наличие соответствующих компетенций. Для этого участники проектной деятельности должны проходить обучение и сдавать экзамены. До конца июня сертификацию в сфере проектного управления прошли федеральные чиновники и представители госкорпораций. На очереди — региональные госслужащие.
По информации газеты «Известия», обучение и переаттестацию будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Тех, кто не справится с экзаменом, отправят на пересдачу. В случае повторного провала будет ставиться вопрос о дальнейшем их участии в приоритетных проектах.
Очное тестирование в письменной или электронной форме будет проходить в РАНХиГС. На его выполнение будет отведен один час. Успешным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов. В части персональных управленческих компетенций прохождение экзамена будет зависеть от проектной роли: руководители проекта должны набрать не менее 13 баллов из 18, руководители рабочих органов — 11 баллов, а старшие должностные лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18.
Первыми оценку квалификации пройдут представители Белгородской области.
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