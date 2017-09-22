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    Госдума во втором чтении поддержала увеличение штрафов за непропуск пешеходов

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    Госдума во втором чтении поддержала увеличение штрафов за непропуск пешеходов

    Госдума во втором чтении поддержала увеличение штрафов за непропуск пешеходов

    Законопроект о повышении штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов на зебре, прошел второе чтение в Госдуме.

    Как сообщает «Интерфакс», поправки вносятся в административный кодекс. Они предлагают установить штраф для нарушителей в размере от 1500 рублей до 2500 рублей. Штрафовать будут за непропуск пешеходов, велосипедистов или других участников дорожного движения, пользующихся преимуществом.

    В действующей редакции КоАП за такое нарушение установлен штраф в размере 1500 рублей.

    Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил, что ранее штрафы уже повышались и эта мера в итоге себя оправдала: сейчас большинство добросовестных водителей останавливаются и пропускают пешеходов.

    Андрей Исаев: «Но началась вторая волна: подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа еще увеличивается, он будет от 1500 до 2500 рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста».

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    По словам парламентария, на борьбу с такого рода хамами на дорогах и направлен законопроект.

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