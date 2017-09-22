Инженер новгородской компании осужден на 5 лет за избиение медиков

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора Алексею Головину, напавшему на сотрудников больницы.
Инженеру новгородской компании, который совершил нападение на медиков, сегодня вынесли приговор. Ближайшие пять лет Алексей Головин проведет в колонии общего режима.
Он был признан виновным по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», «Нанесение побоев из хулиганских побуждений», «Публичное оскорбление представителя власти» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Ночью 23 февраля Головина в нетрезвом состоянии доставили в больницу после драки в кафе. Медики попытались оказать ему помощь, но инженер набросился на них с кулаками. А когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы утихомирить дебошира, он накинулся на них с оскорблениями, а затем ударил одного из стражей порядка.
Он был признан виновным по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», «Нанесение побоев из хулиганских побуждений», «Публичное оскорбление представителя власти» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Ночью 23 февраля Головина в нетрезвом состоянии доставили в больницу после драки в кафе. Медики попытались оказать ему помощь, но инженер набросился на них с кулаками. А когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы утихомирить дебошира, он накинулся на них с оскорблениями, а затем ударил одного из стражей порядка.
Комментарии