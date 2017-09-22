Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно

В одном из торговых центров
Санкт-Петербурга разыгрался скандал. Родители с детьми на ледовой площадке вместо мультиков и музыкальных клипов увидели порнографический ролик.
О непристойных кадрах на мониторах торгово-развлекательного центра «РИО» сообщили очевидцы.
Очевидец: «Катаемся на детском катке и смотрим порно. На экранах появилось видео нецензурного содержания».
В ТРЦ представителям прессы подтвердили факт трансляции порно, уточнив, что видео показали 19 сентября. Выяснилось, что ролик шел четыре минуты. В «РИО» пообещали разобраться, кто стал инициатором скандального показа, сообщает сайт Фонтанка.Ru.
В СМИ появилась версия о том, что компания, которой принадлежат мониторы, подверглась атаке хакеров.
Очевидец: «Катаемся на детском катке и смотрим порно. На экранах появилось видео нецензурного содержания».
В ТРЦ представителям прессы подтвердили факт трансляции порно, уточнив, что видео показали 19 сентября. Выяснилось, что ролик шел четыре минуты. В «РИО» пообещали разобраться, кто стал инициатором скандального показа, сообщает сайт Фонтанка.Ru.
В СМИ появилась версия о том, что компания, которой принадлежат мониторы, подверглась атаке хакеров.
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