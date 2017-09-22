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    Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно. дети и подростки, Санкт-Петербург, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно

    Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно

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    • Фото: vk.com
    Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно

    Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно

    Посетителям детского катка в Петербурге случайно показали порно
    • Фото: vk.com

      • В одном из торговых центров Санкт-Петербурга разыгрался скандал. Родители с детьми на ледовой площадке вместо мультиков и музыкальных клипов увидели порнографический ролик.

      О непристойных кадрах на мониторах торгово-развлекательного центра «РИО» сообщили очевидцы.

      Очевидец: «Катаемся на детском катке и смотрим порно. На экранах появилось видео нецензурного содержания».

      В ТРЦ представителям прессы подтвердили факт трансляции порно, уточнив, что видео показали 19 сентября. Выяснилось, что ролик шел четыре минуты. В «РИО» пообещали разобраться, кто стал инициатором скандального показа, сообщает сайт Фонтанка.Ru.

      В СМИ появилась версия о том, что компания, которой принадлежат мониторы, подверглась атаке хакеров.

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