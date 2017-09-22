В Крыму бешеную популярность набирает «трудовой туризм»

В разгар бархатного сезона в Крыму набирает популярность так называемый трудовой туризм. Утром — купаешься в море, а днем — работаешь на виноградниках. На полуострове сейчас как раз время уборки урожая. Причем работают отдыхающие довольно ударными темпами: всего за один день собирают тонны винограда.

Это, пожалуй, самый лучший отдых категории «все включено» в Крыму. Утром — купаешься в море, днем — собираешь и ешь виноград, вечером — снова купаешься в море. Питание, проживание, перелет — все за счет принимающей стороны. Приятный бонус — зарплата за отработанные дни.



Этот вид отдыха оценили сибиряки и дагестанцы. Первых на уборку винограда в Крым отправляет фонд занятости населения, вторые сами снимаются целыми аулами и едут на два месяца к морю. Дагестанский способ уборки винограда местные агрономы называют «стахановская орда»: бригада вычищает рядок за несколько минут.



Сергей Ковалёв, агроном: «На некоторых участках убирают по тонне в день на каждого человека. По три нормы делают».



Есть и особая категория сезонных рабочих — сыроеды. Работа на виноградниках для них — бесплатные завтрак, обед и ужин. В сыроедческой бригаде каждый день новые лица. Кто наелся винограда — переходит на инжир и дыни.



Михаил Савинцев, сыроед: «Примерно килограмм на завтрак персиков, на обед килограмм инжира, а на ужин — килограмм салата, помидоры, зелень».



Популярность нового вида туризма бешеная, несколько тысяч человек набрали за два дня. Убирать виноград на полуострове будут до начала ноября. Виноделы между собой ведут разговоры про «хороший год», однако на всякий случай три раза сплевывают через плечо.