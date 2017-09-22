Лавров в ООН озвучил позицию России по самым острым мировым проблемам

Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Основное внимание в своей речи глава МИД уделил конфликту на Украине, ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, иранской ядерной программе. По каждой из этих проблем у России твердая позиция: Москва выступает за диалог и против силового решения.
В своей речи на Генассамблее ООН Сергей Лавров не обошел, наверное, ни одну проблему, наиболее остро стоящую сегодня в мире. Министр особо отметил провозглашенный Дональдом Трампом принцип невмешательства Америки во внутренние дела других государств. Лавров подчеркнул, что во внешней политике западных странах это правило не всегда работает: сказывается наследие холодной войны.
Сергей Лавров: «Запад выстраивал свою политику по принципу „кто не с нами, тот против нас“, став на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. Именно в такой политике — корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на предпринимаемые усилия в нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по выполнению минского комплекса мер».
По словам министра, Россия даже в таких условиях все равно готова к сотрудничеству. В Совет Безопасности ООН внесен проект российской резолюции по отправке миссии ООН в Донбасс, но его обсуждение пока не хотят начинать.
Говорить и договариваться — это единственный путь, по мнению российских дипломатов, и для урегулирования кризиса с Северной Кореей. Истерика, которая раскручивается на Западе вокруг ядерного Пхеньяна, может оказаться смертельной для всех.
Сергей Лавров: «Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции СБ ООН надо выполнять, спору нет. Но все они наряду с санкциями содержат положения о необходимости возврата к переговорам».
Говоря о Северной Корее и Иране, глава российского МИД подчеркнул, что санкции не панацея, тем более если они принимаются в одностороннем порядке в обход ООН. Чтобы достучаться до зала, Лавров даже процитировал Сенеку: «Мы рождены, чтобы жить совместно». Но, кажется, многие забыли этот постулат римского философа.
Сергей Лавров призывал в ООН к диалогу, а Белый дом в этот же самый момент объявил о вводе новых односторонних санкций против Северной Кореи. Так что пока никакого разговора не получается.
Сергей Лавров: «Запад выстраивал свою политику по принципу „кто не с нами, тот против нас“, став на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. Именно в такой политике — корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на предпринимаемые усилия в нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по выполнению минского комплекса мер».
По словам министра, Россия даже в таких условиях все равно готова к сотрудничеству. В Совет Безопасности ООН внесен проект российской резолюции по отправке миссии ООН в Донбасс, но его обсуждение пока не хотят начинать.
Говорить и договариваться — это единственный путь, по мнению российских дипломатов, и для урегулирования кризиса с Северной Кореей. Истерика, которая раскручивается на Западе вокруг ядерного Пхеньяна, может оказаться смертельной для всех.
Сергей Лавров: «Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции СБ ООН надо выполнять, спору нет. Но все они наряду с санкциями содержат положения о необходимости возврата к переговорам».
Говоря о Северной Корее и Иране, глава российского МИД подчеркнул, что санкции не панацея, тем более если они принимаются в одностороннем порядке в обход ООН. Чтобы достучаться до зала, Лавров даже процитировал Сенеку: «Мы рождены, чтобы жить совместно». Но, кажется, многие забыли этот постулат римского философа.
Сергей Лавров призывал в ООН к диалогу, а Белый дом в этот же самый момент объявил о вводе новых односторонних санкций против Северной Кореи. Так что пока никакого разговора не получается.
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