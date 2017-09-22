«Круг света» готовится удивить москвичей грандиозными лазерными шоу

В Москве 23 сентября стартует международный фестиваль «Круг света».
Как сообщает корреспондент НТВ Дина Иванова, в российской столице идут последние приготовления перед громкой и яркой премьерой. В этом году основные действия развернутся на шести площадках, в том числе у Большого театра и в парке Царицыно, а торжественная церемония открытия пройдет в Останкино. Накануне там отрепетировали грандиозное лазерное шоу.
На церемонии открытия фестиваля «Круг света» покажут пиротехническое шоу и танец фонтанов. Также зрители увидят программы известных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва, Александра Смирнова и Юко Кавагути.
Зрителей ждет кругосветное путешествие из Парижа в Нью-Йорк и из Торонто в Токио. Останкинская башня превратится в Эйфелеву, потом в Empire State Building. Покажут видеопроекцию высотой более 300 метров — такого в России еще не было.
Световые шоу пройдут на четырех площадках. Одной из самых посещаемых, уверены организаторы, станет парк Царицыно. Здесь ждут около двух миллионов зрителей. Фасад дворца словно оживет и станет сценой для видеоспектакля.
Подробности — в сюжете.
На церемонии открытия фестиваля «Круг света» покажут пиротехническое шоу и танец фонтанов. Также зрители увидят программы известных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва, Александра Смирнова и Юко Кавагути.
Зрителей ждет кругосветное путешествие из Парижа в Нью-Йорк и из Торонто в Токио. Останкинская башня превратится в Эйфелеву, потом в Empire State Building. Покажут видеопроекцию высотой более 300 метров — такого в России еще не было.
Световые шоу пройдут на четырех площадках. Одной из самых посещаемых, уверены организаторы, станет парк Царицыно. Здесь ждут около двух миллионов зрителей. Фасад дворца словно оживет и станет сценой для видеоспектакля.
Подробности — в сюжете.
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