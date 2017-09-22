«Наводит тень на плетень»: в Госдуме ответили на заявление Тиллерсона по договору РСМД

Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) является безответственным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Владимир Шаманов: «Это безответственное заявление. Пусть приведут аргументы».
Комментируя заявление Тиллерсона, депутат отметил, что в Госдепе пытаются, «как говорится по-русски, навести тень на плетень», передает «Интерфакс».
По мнению Шаманова, за обвинениями в адрес Москвы скрываются попытки Вашингтона оправдать собственные шаги, нарушающие этот договор.
Минувшей ночью госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны СБ ООН обвинил Россию в нарушении договора РСМД и гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны. За два дня до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва подозревает американцев в создании боевых систем, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору.
Комментируя заявление Тиллерсона, депутат отметил, что в Госдепе пытаются, «как говорится по-русски, навести тень на плетень», передает «Интерфакс».
По мнению Шаманова, за обвинениями в адрес Москвы скрываются попытки Вашингтона оправдать собственные шаги, нарушающие этот договор.
Минувшей ночью госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны СБ ООН обвинил Россию в нарушении договора РСМД и гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны. За два дня до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва подозревает американцев в создании боевых систем, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору.
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