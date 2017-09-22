Минкульт подготовил новый закон о борьбе с пиратскими сайтами

Министерство культуры предложило новый способ борьбы с пиратскими сайтами. Ссылки на них, по плану министерства, должны будут убирать поисковые сервисы, и такая блокировка будет проходить без суда.
Судя по законопроекту, который опубликовал Минкульт, он хочет добиться, чтобы на запрос в поисковике «смотреть такой-то фильм бесплатно без регистрации» ссылки выдавались только на официальные легальные ресурсы.
О подготовке соответствующих предложений в министерстве говорили еще в марте, и теперь законопроект готов. По нему поисковый сервис обязан в течение 24 часов удалить из выдачи сайт с нелегальным контентом, если получит такое требование от правообладателя. Предполагается, что вся процедура будет проходить без суда.
Напомним также, что с 1 октября в России вступает в силу закон о так называемых зеркалах. Одно из его положений гласит, что поисковик обязан удалять из выдачи ссылки и на те сайты, которые были навечно заблокированы Мосгорсудом, и на их копии.
О подготовке соответствующих предложений в министерстве говорили еще в марте, и теперь законопроект готов. По нему поисковый сервис обязан в течение 24 часов удалить из выдачи сайт с нелегальным контентом, если получит такое требование от правообладателя. Предполагается, что вся процедура будет проходить без суда.
Напомним также, что с 1 октября в России вступает в силу закон о так называемых зеркалах. Одно из его положений гласит, что поисковик обязан удалять из выдачи ссылки и на те сайты, которые были навечно заблокированы Мосгорсудом, и на их копии.
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