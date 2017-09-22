Медики рассказали о состоянии Виктора Мережко

В медицинских кругах поделились информацией о состоянии актера и сценариста Виктора Мережко, накануне попавшего в Боткинскую больницу.
Известный кинодеятель находится в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.
Источник в медицинских кругах: «Он госпитализирован в Боткинскую больницу, состояние оценивается как средней тяжести».
Ранее СМИ писали, что Мережко стало плохо во время съемок, актеру пришлось вызвать скорую. Мережко якобы был госпитализирован с подозрением на инсульт.
Напомним, в июле сценарист отметил 80-летний юбилей.
Источник в медицинских кругах: «Он госпитализирован в Боткинскую больницу, состояние оценивается как средней тяжести».
Ранее СМИ писали, что Мережко стало плохо во время съемок, актеру пришлось вызвать скорую. Мережко якобы был госпитализирован с подозрением на инсульт.
Напомним, в июле сценарист отметил 80-летний юбилей.
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