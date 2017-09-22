Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии

Полицейские подверглись обстрелу в Северной Осетии, ранения получили три человека.

Инцидент произошел ночью в Моздокском районе. Группа неизвестных открыла огонь по правоохранителям и скрылась. Троих пострадавших сотрудников МВД в экстренном порядке доставили в больницу. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.



ГУ МВД РФ по Северной Осетии: «Сегодня ночью в Моздокском районе РСО-Алания неизвестные обстреляли пост полиции, после чего скрылись с места происшествия. Полицейскими был открыт ответный огонь».



В республике введен план «Перехват», проводятся мероприятия по розыску и задержанию стрелявших.