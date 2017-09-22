Навигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

Российский навигационный космический аппарат
«Глонасс-М», запущенный с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, успешно выведен на орбиту.
Как сообщили в Минобороны РФ, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошли в штатном режиме. «Глонасс-М» выведен на орбиту в установленное время.
Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС. По данным Минобороны, «с космическим аппаратом „Глонасс-М“ установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально».
По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.
Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС. По данным Минобороны, «с космическим аппаратом „Глонасс-М“ установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально».
По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.
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