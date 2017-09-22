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    Навигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту. ГЛОНАСС, Минобороны РФ, Плесецк, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНавигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

    Навигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

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    Навигационный спутник <nobr>«Глонасс-М»</nobr> успешно выведен на орбиту

    Навигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

    Навигационный спутник <nobr>«Глонасс-М»</nobr> успешно выведен на орбиту

      Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, успешно выведен на орбиту.

      Как сообщили в Минобороны РФ, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошли в штатном режиме. «Глонасс-М» выведен на орбиту в установленное время.

      Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС. По данным Минобороны, «с космическим аппаратом „Глонасс-М“ установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально».

      По состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывалось 25 космических аппаратов. Из низ 23 использовались по целевому назначению, 1 — на исследовании главного конструктора, 1 — на этапе летных испытаний.

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