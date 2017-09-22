Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    Британские ученые научили гаджет опознавать паленый алкоголь

    комментировать

    Британские ученые научили гаджет опознавать паленый алкоголь

    Британские ученые научили гаджет опознавать паленый алкоголь

    Ученые из Манчестерского университета разработали первое в мире портативное устройство, способное обнаруживать поддельные алкогольные напитки даже в закрытых бутылках.

    Детектор SORS работает на принципе рамановской спектроскопии, когда лазерный луч пропускается через исследуемое вещество, после чего анализируются изменения в частоте излучения, вызванные неупругим рассеиванием света в молекулах. Так как некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, ученые отделяют эти частицы и изучают их спектр.

    Исследователи испытали детектор на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, среди которых было 40 подделок. Также были протестированы бутылки с алкоголем, купленные непосредственно в магазинах. Сначала их проверяли в закупоренном виде, а затем добавляли в содержимое немного метанола, передает РИА Новости.

    В ходе экспериментов SORS смог выявить метанол в шотландском виски, джине и водке, которые были залиты в в бутылки, изготовленные из различного стекла.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru