Британские ученые научили гаджет опознавать паленый алкоголь

Ученые из Манчестерского университета разработали первое в мире портативное устройство, способное обнаруживать поддельные алкогольные напитки даже в закрытых бутылках.
Детектор SORS работает на принципе рамановской спектроскопии, когда лазерный луч пропускается через исследуемое вещество, после чего анализируются изменения в частоте излучения, вызванные неупругим рассеиванием света в молекулах. Так как некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, ученые отделяют эти частицы и изучают их спектр.
Исследователи испытали детектор на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, среди которых было 40 подделок. Также были протестированы бутылки с алкоголем, купленные непосредственно в магазинах. Сначала их проверяли в закупоренном виде, а затем добавляли в содержимое немного метанола, передает РИА Новости.
В ходе экспериментов SORS смог выявить метанол в шотландском виски, джине и водке, которые были залиты в в бутылки, изготовленные из различного стекла.
Исследователи испытали детектор на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, среди которых было 40 подделок. Также были протестированы бутылки с алкоголем, купленные непосредственно в магазинах. Сначала их проверяли в закупоренном виде, а затем добавляли в содержимое немного метанола, передает РИА Новости.
В ходе экспериментов SORS смог выявить метанол в шотландском виски, джине и водке, которые были залиты в в бутылки, изготовленные из различного стекла.
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