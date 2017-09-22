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Деловое утро НТВ

    Трамп и Абэ призвали КНР и РФ усилить давление на КНДР

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    Трамп и Абэ призвали КНР и РФ усилить давление на КНДР

    Трамп и Абэ призвали КНР и РФ усилить давление на КНДР

    Президент США Дональд Трамп провел встречу с японским премьером Синдзо Абэ на полях Генассамблеи ООН.

    Два лидера договорились усилить давление на Пхеньян, призвав к тому же Россию и КНР. Позднее к Трампу и Абэ присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

    Лидеры в трехстороннем формате обсудили северокорейскую угрозу, а также грядущий визит Трампа в Японию и Южную Корею — он намечен на конец года, передает РИА Новости.

    смотретьКим Чен Ын пригрозил ответить огнем «безумному маразматику» Трампу
    Ким Чен Ын пригрозил ответить огнем «безумному маразматику» Трампу
    Напомним, ранее Ким Чен Ын жестко ответил на выступление Трампа, в ходе которого президент США пригрозил уничтожить КНДР. Северокорейский лидер пообещал «огнем ответить» на «сумасшедший вздор» от «маразматика» Трампа. А глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН призвал отказаться от нагнетания «военной истерии» вокруг КНДР и поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации.

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