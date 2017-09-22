Трамп и Абэ призвали КНР и РФ усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп провел встречу с японским премьером Синдзо Абэ на полях Генассамблеи ООН.
Два лидера договорились усилить давление на Пхеньян, призвав к тому же Россию и КНР. Позднее к Трампу и Абэ присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Лидеры в трехстороннем формате обсудили северокорейскую угрозу, а также грядущий визит Трампа в Японию и Южную Корею — он намечен на конец года, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Ким Чен Ын жестко ответил на выступление Трампа, в ходе которого президент США пригрозил уничтожить КНДР. Северокорейский лидер пообещал «огнем ответить» на «сумасшедший вздор» от «маразматика» Трампа. А глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН призвал отказаться от нагнетания «военной истерии» вокруг КНДР и поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации.
Лидеры в трехстороннем формате обсудили северокорейскую угрозу, а также грядущий визит Трампа в Японию и Южную Корею — он намечен на конец года, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Ким Чен Ын жестко ответил на выступление Трампа, в ходе которого президент США пригрозил уничтожить КНДР. Северокорейский лидер пообещал «огнем ответить» на «сумасшедший вздор» от «маразматика» Трампа. А глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН призвал отказаться от нагнетания «военной истерии» вокруг КНДР и поддержать российско-китайскую дорожную карту по урегулированию ситуации.
Комментарии