Новый вирус крадет данные карт у пользователей Android

Эксперты обнаружили новую модификацию вредоносного ПО для мобильных оустройств на ОС Android. Она ворует данные банковских карт с помощью функций для людей с граниченными возможностями.
Троян Svpeng проникает в телефон под видом фальшивого Flash-плеера. После активации он запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями, а вместе с ними получает разные возможности. Например, доступ к интерфейсу других приложений и возможность делать скриншоты каждый раз, когда на вирутальной клавиатуре набирается символ.
Самое опасное умение Svpeng — возможность перекрывать окна других программ. Вирус выводит поверх банковского приложения свое фишинговое окно, пользователь вводит данные туда, и вся информация отправляется злоумышленникам.
Также троян назначает себя приложением для sms по умолчанию и получает права совершать звонки, доступ к контактам. Удалить вредоносную программу довольно трудно, передает ТАСС.
По данным «Лаборатории Касперского», общее количество атак этого мобильного трояна пока невелико, большая часть пришлась на Россию (29%), Германию (27%), Турцию (15%), Польшу (6%) и Францию (3%).
Самое опасное умение Svpeng — возможность перекрывать окна других программ. Вирус выводит поверх банковского приложения свое фишинговое окно, пользователь вводит данные туда, и вся информация отправляется злоумышленникам.
Также троян назначает себя приложением для sms по умолчанию и получает права совершать звонки, доступ к контактам. Удалить вредоносную программу довольно трудно, передает ТАСС.
По данным «Лаборатории Касперского», общее количество атак этого мобильного трояна пока невелико, большая часть пришлась на Россию (29%), Германию (27%), Турцию (15%), Польшу (6%) и Францию (3%).
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