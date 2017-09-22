КНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы

Северная Корея может провести новое испытание водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Таким образом он ответил на вопрос о том, какие «беспрецедентное жесткие меры» в своем заявлении имел в виду северокорейский лидер Ким Чен Ын. По словам министра, КНДР может провести «самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане».
При этом министр отметил, что соответствующие решения принимает Ким Чен Ын, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно об ответе северокорейского лидера на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением войны. Ким Чен Ын, в частности, назвал это заявление «лаем испуганной собаки», а также пообещал рассмотреть «ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого», чтобы «укротить огнем» «американского маразматика».
При этом министр отметил, что соответствующие решения принимает Ким Чен Ын, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно об ответе северокорейского лидера на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением войны. Ким Чен Ын, в частности, назвал это заявление «лаем испуганной собаки», а также пообещал рассмотреть «ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого», чтобы «укротить огнем» «американского маразматика».
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