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    Трамп призвал Порошенко избавить Украину от коррупции

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    Трамп призвал Порошенко избавить Украину от коррупции

    Трамп призвал Порошенко избавить Украину от коррупции

    Белый дом рассказал, какие вопросы Дональд Трамп и Пётр Порошенко обсудили на встрече в Нью-Йорке.

    Американский лидер и президент Украины обсудили пути достижения мира в Донбассе. Трамп приветствовал экономические реформы, которые «вносят вклад в экономический рост Украины и ее оборонные возможности».

    Также Трамп призвал Порошенко продолжать работу по избавлению Украины от коррупции и улучшению бизнес-климата в стране, передает РИА Новости.

    Кроме того, Трамп, как сообщалось, назвал Украину не самым легким местом для жизни.

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