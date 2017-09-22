Трамп призвал Порошенко избавить Украину от коррупции

Белый дом рассказал, какие вопросы Дональд Трамп и Пётр Порошенко обсудили на встрече в
Нью-Йорке.
Американский лидер и президент Украины обсудили пути достижения мира в Донбассе. Трамп приветствовал экономические реформы, которые «вносят вклад в экономический рост Украины и ее оборонные возможности».
Также Трамп призвал Порошенко продолжать работу по избавлению Украины от коррупции и улучшению бизнес-климата в стране, передает РИА Новости.
Кроме того, Трамп, как сообщалось, назвал Украину не самым легким местом для жизни.
Также Трамп призвал Порошенко продолжать работу по избавлению Украины от коррупции и улучшению бизнес-климата в стране, передает РИА Новости.
Кроме того, Трамп, как сообщалось, назвал Украину не самым легким местом для жизни.
Комментарии